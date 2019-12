I Soliti Ignoti: Speciale Telethon 2019. Andrà in onda oggi su Rai 1 l’ultima serata dedicata alla raccolta fondi per la ricerca Telethon. Ecco chi saranno gli ospiti.

La puntata speciale di “I Soliti Ignoti – Il ritorno”, parte della Maratona Rai Telethon 2019, andrà in onda oggi (sabato 21 dicembre) in prima serata su Rai 1. Amadeus condurrà l’evento dal Teatro delle Vittorie di Roma, e chiuderà ufficialmente la raccolta fondi a favore di Telethon inaugurata poco più di una settimana fa da Antonella Clerici.

Soliti Ignoti: Speciale Telethon 2019 | Anticipazioni

Questa sera, per dar spazio alla programmazione speciale appunto, “I Soliti Ignoti – Il ritorno” si allungherà oltre le 21:30, il suo orario di conclusione abituale. La puntata inizierà come sempre alle 20:40 ma terminerà alle 23:45. Il motivo è davvero importante: passare un’ultima serata a sostenere Telethon. Quello di oggi sarà infatti l’ultimo appuntamento Rai organizzato a sostegno della ricerca per le malattie genetiche rare. L’appuntamento conclusivo della Maratona Telethon di Rai sarà preceduto da una vasta programmazione a favore della ricerca. Ingrid Muccitelli e Paolo Belli, preceduti da “Uno Mattina in Famiglia – Telethon”, presenteranno la giornata a partire dalle ore 10:40; alle 14:00 si interesseranno all’argomento anche Lorena Bianchetti, Paolo Belli, Arianna Ciampoli e Alessandro Greco; alle 16:40 ne parleranno in diretta Eleonora Daniele e Paolo Belli.

Soliti Ignoti: Speciale Telethon 2019 | Ospiti

Le anticipazioni in arrivo dal programma vociferano di grandi personaggi famosi ospiti questa sera nel cast artistico de “I Soliti Ignoti – Il ritorno”: tra i tanti, saranno protagonisti della serata Simona Ventura, Lorella Cuccarini, Stefano Accorsi, Edoardo Leo e il gruppo Il Volo. Gli ospiti giocheranno come concorrenti, e proveranno a vincere il montepremi di serata, che verrà interamente devoluto in beneficenza.