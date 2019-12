Giacomo Bettarini, chi è il secondo figlio di Simona Ventura

Giacomo Bettarini è il secondogenito della celebre showgirl Simona Ventura. Scopriamo tutte le curiosità sulla sua vita privata.

Giacomo Bettarini, classe 2000, è il secondogenito della coppia Stefano Bettarini e Simona Ventura. Anche se i genitori si sono separati, nella famiglia è rimasto un rassicurante equilibrio. Giacomo è profondamente legato al suo fratello maggiore, Niccolò, con la quale è partito per Londra alla volta di un college dove studiare. Così commenta Giacomo la separazione dei suoi genitori:

“[…] anche se la coppia finisce, non si finisce mai di essere genitori, e vedere che dopo tanti anni di battibecchi e frecciatine, si sono finalmente riuniti ,entrambi col sorriso e senza rancore, è stata la gioia più grande che potesse capitarmi.”

Così racconta invece il rapporto con il fratello maggiore:

“[…] anche se litighiamo spesso, ci aiutiamo e ci aiuteremo sempre l’un l’altro.”

Giacomo Bettarini, la vita privata

Giacomo è molto giovane e di conseguenza molto riservato, anche sul fronte amoroso. In un’intervista ha raccontato però alcuni suoi pensieri riguardo l’amore e la vita di coppia:

“Penso che attualmente servirebbe la bellezza di ricominciare ad amare per quello che si è e per quello che si ha, emotivamente parlando, senza mai vergognarsi di mostrarlo. Riguardo me, non posso dire di non aver mai sentito le cosiddette <<farfalle nello stomaco>>, ma non smetto mai di sperare che un giorno arrivi quella giusta.”

Oltre ad essere un grande studioso, Giacomo porta avanti una profonda passione per il pugilato, sport che pratica da ormai due anni.