Conosciamo meglio la storia di Federica Panicucci: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della conduttrice italiana

Federica Panicucci nasce a Cecina il 27 ottobre 1967. Inizia a lavorare nel campo della moda e della pubblicità nel 1987 come “centralinista” dell’ultima edizione di Portobello. Nel 1988 diventa una delle varie annunciatrici di Rai 3. Lavora in Fininvest come hostess della trasmissione Il gioco delle coppie di Canale 5 condotta da Marco Predolin. Poi è una delle vallette del Gran Premio Internazionale dello Spettacolo. Poi sempre nel 1988 debutta come attrice con una parte nel telefilm Balliamo e cantiamo con Licia in onda su Italia 1. Successivamente partecipia ad Unomania, programma di Gabriella Golia, come lo spazio musicale “twin clips” condotto proprio dalla Panicucci. Nel 1992 conduce l’anteprima del Festivalbar intitolata Zona verde. Poi sale sul placo del Festivalbar insieme a Fiorello e Amadeus. Poi nel 1994 presenta il concorso di bellezza The Look of the Year su Italia 1. Nel 1996 su Rai 1 affianca Adriano Celentano nel programma Arrivano gli uomini. Dal 1995 al 1997 su Italia 1 conduce lo show Jammin (poi Jammin Night) dedicato alla musica dal vivo. Su Italia 1 conduce anche Capodanno in diretta. Poi sul finire degli anni Novanta conduce alcuni show evento come Il ballo delle debuttanti e La notte delle muse.

Dal 2000 al 2005 lavora in esclusiva per la RAI conducendo tre “programmi rosa” Affari di cuore, Batticuore e Scherzi d’amore. Poi conduce la striscia quotidiana del talent show Destinazione Sanremo. Dal 2003 al 2005 presenta su Rai 2 il programma comico Bulldozer insieme ad Enrico Bertolino. Nel 2003 termina l’esperienza su Radio Deejay dopo sette anni alla conduzione di Dear Deejay.

Nel giugno 2009 firma un contratto di quattro anni di esclusiva per Canale 5. Sostituisce così Barbara D’Urso in Mattino Cinque.

Chi è Federica Panicucci: vita privata

Nel 2006 la Panicucci sposa il dj Mario Fargetta: dalla loro relazione nascono due figli, Sofia e Mattia. Nel 2015 la coppia si separa ufficialmente con la stessa Federica che si lega all’imprenditore Marco Bacini come svelato in un’intervista ai microfoni di Chi: “L’amore per Marco mi ha letteralmente travolta e io mi sono fatta travolgere. Sono positiva e ottimista per natura e, se affronti la vita così, ti può dare grandi soddisfazioni. Non mi sono fermata a pensare nulla di negativo, ero convinta che, anche nei momenti più difficili, avrei trovato la chiave giusta”.