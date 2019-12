Diana Del Bufalo, chi è: età, vita privata, foto e carriera dell’attrice nata ad Amici e famosa anche per le sue vicissitudini amorose con Paolo Ruffini.

Diana Del Bufalo, classe 1990, è una delle attrici e conduttrici italiane attualmente più amate. Scoperta dal talent show ‘Amici di Maria De Filippi‘, al quale ha partecipato dal 2010, la sua eliminazione nella fase finale creò molte polemiche, tant’è che Platinette arrivò a inscenare una clamorosa protesta in studio. Ma la sua autenticità e simpatia ottengono un ottimo riscontro mediatico e vengono premiate dall’esordio televisivo in ‘Mai dire Amici‘, una delle trasmissioni ideate dalla Gialappa’s Band, che la sceglie come conduttrice.

Dagli esordi in tv al cinema: chi è Diana Del Bufalo

Un anno dopo arriva l’esordio sul grande schermo, come coprotagonista del film di Massimo Boldi ‘Matrimonio a Parigi’. Segue un lungo periodo televisivo, come conduttrice e inviata di programmi che riscuotono tutti diverso successo. Nel 2015 viene chiamata alla conduzione di ‘Colorado Cafè’, sicuramente un passaggio fondamentale nella sua vita. Arrivano anche le fiction, nel 2017: prima il ruolo di Rita in ‘C’era una volta Studio Uno’, quindi la quarta stagione di ‘Che Dio ci aiuti’, con ascolti altissimi, sei milioni di telespettatori in media.

Il 2018 è invece l’anno della sua consacrazione cinematografica: a marzo si fa apprezzare nella commedia corale ‘Puoi baciare lo sposo’, di Alessandro Genovesi, quindi è nel cast di ‘La Profezia dell’Armadillo’, trasposizione cinematografica di una graphic novel di Zerocalcare. A fine anno esce ‘Attenti al gorilla’ di Luca Miniero, in cui recita affianco a Frank Matano e Cristiana Capotondi. A metà gennaio 2019 è al cinema con ‘L’agenzia dei bugiardi’ di Volfango De Biasi, il 7 febbraio esce ’10 giorni senza mamma’, ancora diretta da Alessandro Genovesi.

La vita privata di Diana Del Bufalo: la relazione con Paolo Ruffini

L’attrice è stata fidanzata con il collega comico Paolo Ruffini: la coppia si era innamorata nel 2015 nel programma di Italia 1 Colorado Café e da allora ha vissuto tra alti e bassi. A Diana Del Bufalo è stata attribuita una relazione con Cristiano Caccamo, complice una vacanza dei due alle Maldive, inoltre la coppia si era lasciata nell’estate 2017. Lei infatti aveva intrapreso una relazione con Valerio Finocchi. I due erano poi tornati insieme, come dichiarato da Paolo Ruffini in una puntata della trasmissione radiofonica ‘La Zanzara’, ma poi proprio in questi giorni si sono lasciati.