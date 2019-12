Cristina Chiabotto è incinta? Dopo solo pochi mesi dalle nozze, la conduttrice torinese sembra essere in dolce attesa del suo primo figlio. Ecco i dettagli che fanno pensare alla gravidanza.

Passati solo tre mesi dalla celebrazione del matrimonio con Marco Roscio, Cristina Chiabotto sembra essere raggiante più che mai e in attesa del suo primo figlio. La coppia, innamorata e felice, è stata fotografata dalla rivista “Oggi”. Il ventre arrotondato sotto il piumino invernale della Chiabotto farebbe pensare al prossimo arrivo di un bambino, probabilmente concepito in luna di miele questo passato autunno. Nelle fotografie Cristina e Marco si abbracciano e sorridono: lei sembra aver definitivamente superato lo scandalo che l’ha vista coinvolta poco tempo fa, a proposito di alcune irregolarità fiscali. Anche i suoi followers sui social network dichiarano di vederla davvero raggiante, e sono sicuri che Cristina annuncerà la gravidanza nei prossimi giorni.

Cristina Chiabotto è incinta? La relazione con Marco Roscio

La felice notizia potrebbe arrivare proprio durante questo periodo natalizio, e quale periodo migliore per annunciare l’arrivo di un bambino? Cristina Chiabotto e il manager torinese Marco Roscio si sono sposati lo scorso 21 settembre, dopo un fidanzamento durato un anno. La conduttrice ha conosciuto Roscio dopo la fine della relazione con l’attore Fabio Fulco, durata dieci anni e terminata in malo modo nel 2017. Cristina ha ritrovato l’amore e la felicità poco dopo, con il suo Marco. La coppia ha celebrato il loro amore con una sontuosa cerimonia nella chiesa di Sant’Uberto, a Venaria Reale, in provincia di Torino. I due si sono poi recati in luna di miele nell’isola di Formentera, in Spagna. Cristina Chiabotto e Marco Roscio, ad oggi, non hanno ancora confermato né smentito la possibile gravidanza di cui tutti parlano. Ci aspettiamo che lo faranno nei prossimi giorni.

Visualizza questo post su Instagram L’Amore è una cosa semplice. ❤️ @mrouge7 Un post condiviso da Cristina Chiabotto (@vanillagirl_86) in data: 16 Nov 2019 alle ore 3:56 PST

