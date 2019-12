Claudia Campolongo: chi è l’ex moglie dell’attore Paolo Ruffini

Chi è l’attrice Claudia Campolongo: ex moglie dell’attore Paolo Ruffini, carriera artistica, curiosità e vita privata, cosa fa oggi.

Classe 1975, nata sotto il segno del Toro a fine aprile, Claudia Campolongo è un’attrice nota anche per essere stata l’ex moglie del collega Paolo Ruffini. Quest’ultimo, in un’intervista, ha così raccontato il rapporto con la donna: “E’ stata mia moglie per tanto tempo, ma è un amore che è cambiato. Siamo due persone che hanno cambiato il loro modo di amarsi. Claudia, quando mi ha lasciato, mi ha detto: io non ti lascio, io ti libero e non c’è forma più grande di amore”.

Cosa sappiamo sull’attrice Claudia Campolongo

I due, ha raccontato Paolo Ruffini, hanno continuato a frequentarsi come amici, dopo l’addio dal punto di vista sentimentale. Anzi, l’attore racconta che la sua ex ha un buon rapporto con Diana Del Bufalo, a lungo sua compagna di vita. Cresciuta in una famiglia di artisti con il papà pianista, la mamma insegnante di matematica, ma con la passione del canto, Claudia Campolongo ha una sorella di nome Francesca, che è insegnante di matematica.

L’attrice e il collega Paolo Ruffini si sono conosciuti molti anni fa a Livorno, durante la Festa dell’Unità, avendo un diverbio. Dall’insolita conoscenza al matrimonio, avvenuto nel 2007, passa qualche tempo. Nel 2013, però, l’amore finisce e i due si separano. Nel curriculum dell’attrice, ci sono diversi film: Maschi contro femmine, Macao, Tutto molto bello, per citare qualche titolo. In televisione, interpreta Cenerentola nel trio Le Principesse, durante la trasmissione Colorado.