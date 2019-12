Cassazione, condannata per violenza sessuale l’ex suora Maria Angela Farè

La Corte di Cassazione respinge il ricorso della difesa e conferma la condanna per violenza sessuale ai danni dell’ex suora Maria Angela Farè.

I giudici della Corte Suprema hanno confermato la condanna a 3 anni e 6 mesi ai danni dell’ex suora Maria Angela Farè, ritenuta colpevole di violenza sessuale ai danni della giovane Eva Sacconago. L’episodio contestato risale al 2011, poche settimane prima che la ragazza decidesse di togliersi la vita nella sua abitazione di Busto Arsizio. Secondo quanto emerso dalle indagini, infatti, l’ex suora avrebbe perseguitato e stalkerizzato la vittima, fino ad arrivare ad un unico episodio violenza sessuale. In questi 8 anni l’ex suora ha sempre negato le accuse, ma per i giudici le prove dimostravano il contrario.

Maria Angela Farè era stata già condannata in primo e secondo grado, ma i suoi legali avevano fatto ricorso alla Cassazione nella speranza di dimostrare l’innocenza dell’imputata. I giudici hanno esaminato il caso, e le decisioni prese nei precedenti gradi di giudizio, quindi hanno ritenuto che in base alle prove presentate le sentenze fossero legittime.

Condannata Maria Angela Farè, le reazioni degli avvocati

In seguito alla lettura della sentenza, l’avvocato dell’ex suora, Fabrizio Busignani, ha dichiarato che è pronto a presentare ricorso: “Prendo dolorosamente atto della decisione della Corte. è mancato un doveroso approfondimento. Le violazioni di legge non riconosciute dai giudici verranno segnalate alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo”. Opposta l’opinione dell’avvocato della famiglia Sacconago, convinto che la sentenza della Cassazione sia l’ennesima prova dell’avvenuto reato: “L’impianto delle sentenze di primo e secondo grado è stato confermato. La suora non solo ha violentato ma anche stalkerizzato Eva Sacconago. Il reato di stalking è stato riconosciuto anche se prescritto”.