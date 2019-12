Benedetta Porcaroli è una promettente attrice italiana, diventata celebre con la serie televisiva Baby. Scopriamo meglio la sua storia.

Benedetta Porcaroli nasce a Roma nel 1998. Appassionatasi nel corso dell’adolescenza al mondo dello spettacolo e della moda, inizia a quattordici anni a fare la modella per il marchio Subdued, che la impegnerà per ben tre anni. Parallelamente alla vita da modella e da studente, Benedetta decide di portare avanti un’ulteriore passione: la recitazione. Gli impegni sono molti e la carriera scolastica di Benedetta comincia ad incrinarsi. Sarà provvidenziale la scelta dei genitori d’iscriverla in un istituto privato dove conseguirà a pieno titolo il diploma.

Benedetta Porcaroli, il successo di Baby e la vita privata

L’esordio televisivo della giovane Benedetta è nel 2015 con la serie Rai Tutto può succedere, dove interpreta la splendida Federica. Oltre ad un contratto quadriennale ottenuto con la major, la Porcaroli riesce anche a raggiungere uno dei grandi media di questo decennio, lo streaming. Nel 2018 esce su Netflix la serie televisiva italiana Baby, diretta da Andrea De Sica, figlio del celebre Cristian. La serie, che si pone l’obbiettivo di raccontare una Roma nascosta ai molti, riscuote un enorme successo sia in nello stivale che all’estero. Benedetta riesce anche a sfondare sul grande schermo, la vediamo in pellicole come Perfetti sconosciuti, Quanto Basta e Sconnessi. Ormai entrata d’eccellenza nel mondo dello spettacolo, Benedetta porta avanti anche la sua passione per la moda: la giovane romana sfila infatti per marchi come Timberland e Gucci.

La vita privata

La Porcaroli si definisce, su Grazia, una donna innamorata dell’amore. La giovane è stata infatti fidanzata sempre da quando è adolescente. La sua ultima relazione risale all’anno scorso, con il giocatore della Nazionale Under 20 Edoardo Soleri. Al momento pare si stia frequentando con il regista Michele Alhaique, di diciotto anni più anziano. I genitori di Benedetta sono separati da molto tempo, ma riescono a mantenere il giusto equilibrio con i loro figli. La giovane attrice ha anche un fratello, Guglielmo.