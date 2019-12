Michele Alhaique è un regista ed attore italiano che, nel corso della sua carriera, è riuscito a consolidarsi come grande artista. Scopriamo chi è.

Michele Alhaique nasce nel 1979 a Roma. Dell’infanzia del regista romano conosciamo in realtà ben poco, in quanto persona estremamente riservata ed introversa. Innamoratosi sin da giovanissimo al mondo del cinema, decide a vent’anni d’intraprendere la carriera da regista. Il talento di Michele è notato sin da subito dagli insegnanti della Scuola Nazionale di Cinema e, nel giro di poco tempo viene ingaggiato da diversi brand per girare alcuni spot pubblicitari.

Michele Alhaique, la carriera nel mondo dello spettacolo e la vita privata

Una peculiarità di Michele è la ragione che lo rende celebre sul grande schermo: la recitazione. Alhaique inizia infatti come attore di diversi cortometraggi e lungometraggi, per poi dedicarsi al lavoro dietro la telecamera. Abbiamo visto Michele in pellicole come Fuoco su di me, L’uomo che ama, La prima linea, Che bella giornata e la serie televisiva Medicina Generale. Il primo vero film da regista risale invece al 2014, Senza nessuna pietà.

La vita privata

Per quanto molto riservato, Michele è sempre andato molto fiero delle sue relazioni. Quella più nota, con l’attrice Greta Scarano, è terminata dopo un lungo periodo di passione. I due si erano conosciuti sul set di Qualche nuvola. Conclusa la relazione con Greta, Michele ha trovato una fedele compagna nella collega Benedetta Porcaroli, conosciuta principalmente come una delle protagoniste di Baby. Un dettaglio, ovviamente, non è passato inosservato: Benedetta e il regista hanno ben 18 anni di differenza. Ma l’amore ed il rispetto fra i due spezza ogni pregiudizio.