Belen, nuovo look: promossa dai fan a pieni voti – FOTO

Belen, nuovo look: intimo personalizzato e taglio di capelli inedito per la bellissima showgirl argentina, promossa dai fan a pieni voti.

Belen Rodriguez torna di nuovo a far parlare di sé: indossa un capo di intimo molto particolare su Instagram e fa il pieno di like. “Sei sempre bellissima”, il coro unanime dei follower, con la showgirl che mostra una linea perfetta in contrapposizione alle voci su una presunta gravidanza. Lei pone la domanda: “Vi piace questo taglio di capelli?”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La foto in intimo di Belen fa il pieno di like e commenti

I suoi follower però pensano ad altro e lo testimoniano con i tanti commenti a corredo della foto apparsa in queste ore su Instagram. Non sono solo gli uomini ad apprezzare la bellezza di Belen. Tanti messaggi e commenti che arrivano sul suo profilo sono di donne: “Non ti paragono con nessuna donna…. Sei insuperabile”, scrive ad esempio un’utente.

Qualche giorno fa, la bella showgirl argentina si è lasciata immortalare totalmente nuda dall’obiettivo di Vincent Peters. La bella modella argentina usa un lenzuolo bianco a coprire le parti intime. Null’altro e si intravede parte del seno e la farfallina che ha tatuato all’altezza dell’inguine. Qualcuno azzarda il paragone con la posa della Venere di Botticelli. Il corpo statuario, ogni volta, fa il pieno di commenti e like da parte dei follower, che non possono non apprezzarne la bellezza. La sua ultima foto, in versione natalizia, ha sorpreso davvero tutti.