Aida Yespica parla del suo dolore: “Non vedo mio figlio da 4 mesi”

La sempre bellissima Aida Yespica ha parlato della sua difficile situazione familiare e del dolore che prova a stare lontana dal figlio Aaron.

La modella venezuelana Aida Yespica sarà oggi ospite di ‘Verissimo’, un’occasione durante la quale tornerà a parlare della difficile situazione familiare in cui si trova. Già qualche tempo fa, in un’intervista concessa al settimanale ‘Vero‘, la showgirl ha spiegato che ha difficoltà ad andare a trovare il figlio Aaron. Il piccolo è nato dalla relazione con Matteo Ferrari e vive con il padre a Miami. Qui il bambino si trova alla grande, studia e pratica due diversi sport, ma la distanza con l’Italia è tantissima e per varie ragioni è difficile raggiungerlo con costanza. Inoltre in questo momento deve risolvere dei problemi con i documenti.

Nell’intervista, risalente allo scorso 27 novembre, Aida parlava del dolore che prova per la distanza con il figlio: “Aaron sta crescendo davvero tanto, ogni volta che lo rivedo resto stupita dai cambiamenti. Di solito ci vediamo una volta al mese, ma questo, purtroppo, è un momento un po’ così. Da quattro mesi non lo vedo per problemi vari con i miei documenti. Sono davvero a pezzi”.

Aida Yespica: “Vorrei tenerlo sempre con me ma è impossibile”

Distanza ed agli impegni lavorativi che si sono aggiunti ad un piccolo problema fisico che l’ha costretta ad un ricovero urgente ad inizio anno. Insomma un periodo non propriamente felice che l’ha ampiamente destabilizzata. Ovviamente Aida cerca di essere il più presente possibile anche a distanza (in questo la tecnologia aiuta) e sente il piccolo Aaron almeno una volta al giorno. Sentirlo e vederlo in webcam però non è certamente la stessa cosa, specie per una madre che desidererebbe stare sempre accanto al figlio: “Ci diciamo sempre che ci amiamo tantissimo. Io gli chiedo sempre come sta, come va la scuola e come stanno andando il calcio e il basket, i suoi due sport che pratica. Vorrei passare più tempo con mio figlio, vorrei tenerlo sempre con me. In questo momento è impossibile”.