Aida Yespica disperata: “Ho perso tutti i soldi. Ed ecco cosa fa il mio ex”

Non è affatto un bel momento per Aida Yespica. “Ho perso tutti i soldi e il mio ex non mi fa vedere nostro figlio” ha detto scoppiando a piangere nello studio di Verissimo.

“Ho perso tutti i soldi e il mio ex non mi fa vedere nostro figlio”: con queste parole Aida Yespica, ospite a Verissimo, ha raccontato il difficile momento che sta vivendo. Di solito siamo abituati a vedere showgirl venezuelana in forma smagliante e con un sorriso radioso, ma oggi, durante l’amaro sfogo nel salotto di Silvia Toffanin, sul suo viso c’erano solo lacrime.

Le lacrime amare di Aida Yespica

“Prima mio figlio viveva con me – ha raccontato Aida Yespica -. Poi a causa di una truffa, ho perso tutti i soldi e per un po’ nostro figlio è andato a vivere dal padre a Miami. Andavo a trovarlo ogni mese. Ma da marzo è iniziato il calvario. Sto aspettando il passaporto nuovo e mi è scaduto il visto americano. Non vedo mio figlio da quattro mesi”.

Il dolore di Aida Yespica è quello che ogni mamma può forse immaginare. Ma, si sa, i guai non vengono mai da soli e c’è dell’altro. “Pochi giorni fa, mio figlio è venuto in Italia con il padre, ma me lo ha lasciato solo 4 ore. Matteo Ferrari mi ha detto di non chiedere extra…”, ha confessato la bella venezuelana. Che lancia quindi un disperato appello: “Un po’ di cuore, sono a pezzi”. A buon intenditore.

EDS