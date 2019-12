Conosciamo meglio la storia di Leonardo Gonzales Dellan: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata dell’ex marito di Aida Yespica

Leonardo Gonzales Dellan è un uomo d’affari e imprenditore. Inoltre, è stato il più giovane presidente in assoluto del Banco Industrial de Venezuela (BIV), che ha gestito e guidato attraverso tre cambi di governo. Ha contribuito a far crescere l’industria di intermediazione di grande successo del paese alla fine degli anni 2000. Leonardo ora gestisce numerosi investimenti, dalle start-up agli immobili fornendo consulenza a imprese, privati ​​e politici sul commercio tra Europa e America Latina. Il suo primo ristorante è stato nominato il migliore in Venezuela e tra i 50 migliori dell’America Latina. Sostiene organizzazioni benefiche incentrate sulla salute e l’istruzione dei bambini.

Chi è Leonardo Gonzales D ellan: vita privata

Nel 2012 sposa Aida Yespica dopo un fidanzamento durato soltanto un mese. La stessa showgirl venezuelana ha svelato in una vecchia intervista ai microfoni di Chi: “L’errore più grande della mia vita è stato sicuramente il matrimonio lampo a Las Vegas con Leo, soprattutto perché ho coinvolto anche mio figlio Aaron. Ho sbagliato. Lo ammetto ed è la prima volta che lo faccio pubblicamente”. Poi ha aggiunto: “Ci siamo sposati dopo un mese che ci siamo conosciuti. Lui è una persona stupenda. E’ buono e simpatico. Però ciò che abbiamo fatto a Las Vegas è stata pura follia. Gli voglio bene, certo, ma se non c’è amore non si può continuare”. Infine, ha concluso: “Che la smettessero di dire che mi ero sposata solo perché Gonzales è un miliardario. A me dei soldi non importa nulla. Infatti non stiamo più insieme. Se non provo amore, non sto con nessuno”.