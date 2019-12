Truffa alle case di riposo e agli asili: emesse 16 misure cautelari

La Procura di Potenza ha scoperto un giro di truffa e riciclaggio ai danni di case di riposo e asili nido, notificate oggi 16 misure cautelari.

Un’indagine della Procura di Potenza ha portato a scoprire un giro di truffe ai danni dei responsabili di asili nido e case di riposo. Il racket si estendeva per tutta la Penisola ed aveva uno schema ricorrente. Qualcuno richiedeva ai responsabili il pagamento di una quota di denaro fissa da dividere su varie carte di credito. Per obbligare a corrispondere la cifra questi venivano minacciati.

Ecco che la truffa assume l’aspetto di una vera e propria estorsione, visto che i dirigenti temevano di perdere finanziamenti vitali per mandare avanti l’attività. Gli estorsori, infatti, dicevano loro che se non avessero pagato, non sarebbe arrivati i finanziamenti dalla Regione o dal ministero.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Truffa ai danni degli asili e delle case di riposo: 16 gli indagati

Una volta trovate prove sufficienti della presunta truffa, la procura ha emesso misure cautelari ai danni di 16 persone. Per il momento il provvedimento ha raggiunto soggetti che risiedono a Torino e Catania, ma il giro potrebbe essere molto più ramificato di così. Con il provvedimento si punta a scoprire dagli indagati maggiori informazioni sulla truffa e sulle persone coinvolte. Intanto le accuse nei confronti degli indagati sono per truffa, autoriciclaggio ed estorsione.

Leggi anche -> Truffa della biancheria: chi sono le vittime, in cosa consiste