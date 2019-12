Taylor Mega, l’attacco a Piero Chiambretti: “Insultate e minacciate”

Taylor Mega non ci sta. La modella e influencer ha attaccato il conduttore Piero Chiambretti per il suo comportamento durante l’ultima puntata di ‘CR4 – La Repubblica delle donne’

Senza troppo giri di parola. La modella e influencer Taylor Mega ha attaccato duramente il comportamento del conduttore Piero Chiambretti durante l’ultima puntata di “CR4 – La Repubblica delle donne”. La donna ha taggato il conduttore su una sua storia Instagram affermando: “Lui si è scusato per la scorsa puntata con il suo pubblico per il litigio tra donne che è andato in onda. Mi sento di dire innanzitutto che non era un litigio tra donne, perché io e mia sorella siamo state insultate pesantemente e siamo state minacciate da una tua opinionista”, queste le sue dure parole dopo il comportamento di Antonella Elia.

Taylor Mega, il motivo dello sfogo

Successivamente la stessa modella ha svelato il motivo del suo sfogo contro lo stesso Chiambretti: “Ha chiesto scusa solo al pubblico, quello in studio ha applaudito quando questa donna si è comportata in questa maniera. Non ha chiesto scusa a me e mia sorella, ospiti che aveva invitato in studio”. Infine, ha completato il suo pensiero a riguardo: “Se io invito a casa mia degli ospiti e uno ne aggredisce un altro con attacchi disgustosi, con insulti pesanti alla dignità, senza un motivo, il minimo che posso fare da padrone di casa è innanzitutto rimproverare la persona che aggredisce e poi cercare di scusarmi con la persona lesa”.