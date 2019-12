Municipio 8 Milano dona carta regalo a 300 famiglie per Natale | FOTO

Il Municipio 8 Milano intende far trascorrere un felice Natale proprio a tutti. A questo scopo si fa promotore di una iniziativa bellissima per i cittadini.

A Natale siamo tutti più buoni, anche il Municipio 8 di Milano che ha erogato un sussidio speciale. Tale aiuto è rivolto alle famiglie che versano in difficoltà economiche e che purtroppo non sono poche. La Municipalità ha pensato a loro, facendo recapitare a casa di ognuno una carta regalo da 50 euro, utile in particolar modo per poter comprare in particolar modo degli alimentari, in maniera tale da rendere un pò più dolci le festività di fine anno. Sono circa trecento i nuclei familiari destinatari di questo sussidio di solidarietà. L’intera cifra potrà essere spesa all’interno dei supermercati Coop ed i destinatari derivano da una apposita selezione svolta dai servizi sociali del Comune di Milano. Le prime consegne sono già avvenute e dovrebbero andare a compimento proprio entro il 25 dicembre.

Sussidio, il Municipio 8 Milano si distingue per le iniziative concrete

Simone Zambelli, presidente del Municipi 8 del capoluogo lombardo, ci tiene a sottolineare come non si tratti in alcun modo di elemosina. Anzi. Questo è un gesto davvero concreto e che deve far riflettere sulla necessità che la politica deve soddisfare nell’aiutare la vita delle persone che non versano in una situazione felice. E fosse sempre così, con una politica capace di stare vicino alla gente. Sempre il Municipo 8 di Milano nei giorni scorsi ha dato il via all’iniziativa ‘Corte di Quarto’. Grazie alla quale donare 14 appartamenti a madri che devono badare da sole a dei figli. Una operazione di solidarietà che ha visto la partecipazione pure della Fondazione Arché di padre Giuseppe Bettoni e degli operatori sociali locali.

