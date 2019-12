Stasera in tv – Quarto Grado, le anticipazioni del 20 dicembre

Appuntamento questa sera, venerdì 20 dicembre, a partire dalle 21:25 con Quarto Grado: ecco tutte le anticipazioni della puntata

Ultimamente appuntamento dell’anno questa sera, 20 dicembre, a partire dalle 21:25 con Quarto Grado che prenderà in esame ancora una volta il caso Luca Sacchi e l’omicidio di Yara a Quarto Grado. Si tornerà a parlare così del ragazzo ucciso con un colpo di pistola alla testa la sera del 23 ottobre: attualmente in carcere ci sono Valerio Del Grosso con Paolo Pirino e Marcello De Propris. Continuano le indagini sul ruolo di Anastasiya, che però continua a dichiararsi estranea con ricostruzioni che spesso non combaciano con quelle di altri testimoni. Inoltre, c’è da valutare la posizione di Giovanni Princi, ex compagno di scuola di Luca, sempre molto vicino alla ragazza.

Stasera in tv – Quarto Grado, l’altra inchiesta

Durante la puntata si metterà il focus anche sulla morte di Yara Gambirasio con tutta la verità sulla rottura tra i rapporti di Massimo Bossetti e della moglie Marita Comi. Tutto sarebbe nato quando la donna ha scelto il nuovo pool di consulenti e avvocati, per assicurarsi la difesa del marito. Lo stesso uomo ha smentito l’ipotesi inviando una lettera alla trasmissione “Quarto Grado”. Il fratello di Marita ha svelato, inoltre, che questi professionisti si sono offerte di collaborare senza compenso. Infine, i reperti trasferiti a Bergamo potranno anche far riaprire il caso. Appuntamento a questa sera, venerdì 20 dicembre, con l’ultima puntata di Quarto Grado del 2019.