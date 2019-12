Stasera in tv – Petrolio su Rai 2: anticipazioni di oggi 20 dicembre

Petrolio, Rai 2, si concentrerà oggi sul Natale e sui misteri celati dietro la festa più amata dagli italiani: le anticipazioni sullo speciale di stasera

Oggi, venerdì 20 dicembre Petrolio su Rai 2 va in onda con due puntate.

Il programma di approfondimento si concentrerà su due temi caldi d’attualità, esplosi nelle due puntate intitolate La cena di Natale e Tempo da lupi. Alla conduzione Duilio Giammaria che condurrà le inchieste di Petrolio, speciale Algoritmo di Natale con l’aiuto della redazione della trasmissione Rai.

Petrolio, su Rai 2: dopo i segreti di Amazon, svelati anche quelli dietro al Natale

L’appuntamento di stasera su Rai 2 è con Petrolio, programma di approfondimento che oggi dedica la puntata intitolata Algoritmo di Natale alla magica festa.

Cosa si cela dietro a luci, addobbi, regali e alla sua atmosfera patinata?

Lo sapremo alle ore 21.20 su Rai 2.

Un appuntamento, due puntate:

La cena di Natale e Tempo da lupi

In onda sulla Rai, Petrolio nella prima puntata chiamata La cena di Natale pone la sua lente d’ingrandimento sul cibo. Dalla carrellata sulle vettovaglie tipicamente legate alle feste al cibo di lusso, il programma di informazione indaga sul trattamento e la distribuzione degli alimenti, con particolare accento sul rispetto delle norme igieniche e del gusto. Un reportage sposterà l’attenzione sul modello svedese della produzione del food:

le serre verticali e idroponiche ai ristoranti;

il metodo di riciclo del cibo scaduto;

il recupero degli scarti che vengono trasformati in biogas utilizzato per alimentare gli autobus cittadini di Malmo.

Inoltre… consigli per gli acquisti! Gli ospiti di Duilio Giammaria saranno lo chef Fabio Picchi, l’agronomo Duccio Caccioni e l’enologa Cristiana Lauro. Dal caviale al salmone, dai panettoni a vini e spumanti, il programma porta il telespettatore a vedere tutti gli aspetti della produzione e poter così scegliere con consapevolezza.

Nella seconda puntata di Petrolio, intitolata Tempo da lupi, il programma prenderà spunto dalla storia del lupo Slava, giunto in Italia dall’Est Europa, per domandarsi se sia un bene il ripopolamento della specie nelle zone montuose del bel Paese.

Del lupo erano rimasti solo pochi esemplari nel 1970 ma oggi, secondo le stime, sono oltre 2500 quelli che vivono nelle foreste in Italia.

La convivenza con l’uomo è possibile?

Risponderanno alla domanda gli esperti e ospiti Mia Canestrini (zoologa) e Francesca Marucco (responsabile del progetto Life Wolf Alps).

