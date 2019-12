Svelati gli ospiti Vip di La Porta dei Sogni di Rai 1: Mara Venier porta sul primo canale sei desideri da realizzare e una rosa di invitati d’eccezione

La Porta dei Sogni della Venier, zia Mara per i suoi telespettatori, è il nuovo programma di Rai 1 al suo debutto stasera a partire dalle ore 21.20.

L’emotaiment show racconterà le storie, le emozioni e, soprattuto, il desiderio più profondo di sei persone, per lo realizzarlo.

Chi saranno gli ospiti di La Porta dei Sogni?

Scopriamolo insieme.

Gli ospiti di La Porta dei Sogni di Mara Venier

Nello studio di zia Mara ci sarà una porta molto speciale che accompagnerà persone comuni in un viaggio che passa da una porta, appunto La Porta dei Sogni. La Venier realizzerà i desideri di sei persone, volti sconosciuti, che si racconteranno prima di passare l’uscio con tutte le proprie fragilità e momenti difficili affrontati con coraggio. Le sei persone hanno tutte un elemento in comune, non sono riuscite a realizzare il proprio desiderio a causa di un ostacolo che la vita ha messo loro davanti. Il programma farà proprio questo: rimuoverà quell’impedimento, in modo che la persona sia libera di vivere senza più rimpianti.

Secondo quanto trapelato, uno dei racconti porterà a un viaggio intercontinentale in nome dell’amore, un altro a una scalata che appare quasi impossibile e un altro ancora a un regalo di Natale che realizzerà il sogno di cento bambini.

Da spettatori, vedremo il realizzarsi dei desideri e anche cosa accadrà dopo, al fuori delle ovattate mura dello studio Rai.

Questa sarà la grande novità di La Porta dei Sogni poiché difficilmente un programma di genere emotaiment va oltre ciò che accade al momento per verificare se poi i suoi effetti hanno davvero cambiato la vita delle persone.

La Porta dei Desideri, ospiti Vip confermati:

Arisa

lo chef Antonino Cannavacciuolo

il cantante Andrea Bocelli