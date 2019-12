Selvaggia Roma: “Cara Antonella, Francesco mi ha scritto” – VIDEO

La lettera di Selvaggia Roma alla fidanzata attuale di Lenticchio: “Cara Antonella, Francesco Chiofalo mi ha scritto per dirmi che…”.

Da qualche settimana, Francesco Chiofalo sembra aver ritrovato la serenità al fianco della sua fidanzata, Antonella Fiordelisi. Lei avrebbe perdonato il tradimento, ma in questa storia d’amore le insidie sono sempre dietro l’angolo. Una di queste è costituita dall’ex del tentatore, Selvaggia Roma, che sostiene di aver ricevuto dei messaggi da ‘Lenticchio’.

L’ex di Francesco Chiofalo ha scritto una lettera alla Fiordelisi: “Quando nei giorni scorsi non eri ancora tornata da lui ci siamo sentiti al telefono. Lui voleva parlarmi a tutti i costi dopo mesi in cui non ci siamo rivolti la parola. Gli ho chiesto se era innamorato di te e lui: ‘Mah, innamorato… diciamo che lei è molto presa’. Gli ho detto allora che non doveva farti soffrire come aveva fatto con me, che doveva crescere e comportarsi bene. Ha fatto finta di ascoltarmi, poi prima di salutarmi mi ha chiesto: ‘Ma tu ci torneresti con me?’. Anche se lo hai perdonato, sappi che non smetterà mai di mentirti. Puoi trovare un uomo migliore. Te lo dico io, che tante volte ho pensato che potesse cambiare”. Nella lettera, pubblicata dal settimanale ‘Di Più’ emergono anche i passati tradimenti di ‘Lenticchio’.