Royal Family, paura per il principe Filippo: ricoverato in ospedale

Royal Family, paura per il principe Filippo: ricoverato in ospedale, cosa si sa delle sue condizioni di salute, il comunicato stampa, le notizie.

Il marito della regina, il Principe Filippo, 98 anni, è stato trasferito da Norfolk all’ospedale King Edward VII di Londra per un periodo di osservazione e alcune cure in relazione a una condizione di salute cagionevole preesistente. Buckingham Palace ha confermato la notizia oggi pomeriggio. In una dichiarazione, il palazzo ha spiegato che il ricovero era “su consiglio del dottore di Sua Altezza Reale”.

Le condizioni di salute del principe Filippo

Il duca di Edimburgo è stato ricoverato in ospedale come “misura precauzionale”. Resterà in osservazione per qualche giorno, secondo quanto si apprende. Non è stato preso in ambulanza ed era un’ammissione in ospedale pianificata. La notizia giunge poco dopo l’arrivo della regina Elisabetta II alla stazione ferroviaria di King’s Lynn a Norfolk. La coppia reale è arrivata da Londra per iniziare la sua tradizionale pausa natalizia, che sarà spesa nella tenuta reale di Sandringham. Il marito della regina si è ritirato dalle funzioni reali più di due anni fa, nell’agosto 2017.

Da allora, è apparso in pubblico accanto alla Regina e ad altri membri della Famiglia Reale in occasione di eventi e servizi religiosi. Il palazzo non ha chiarito esattamente cosa c’è che non va nel Principe Filippo. Il principe Filippo era stato protagonista a inizio 2019 di un fatto di cronaca: era infatti rimasto coinvolto in un’incidente stradale. In virtù della sua età avanzata, si era creata una polemica sulla sicurezza.