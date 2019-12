Rossella Brescia nasce a Martina Franca il 20 agosto 1971. Partecipa nel 1992 vincendo il titolo Miss Sorriso Puglia valevole per le selezioni di Miss Italia 1992

Dopo il diploma, sempre nel 1992 fa il debutto da solista nello spettacolo Attila. Poi fa l’esordio nel 1994 in televisione nello spettacolo Tutti a casa condotto da Pippo Baudo. Poi si diploma con il massimo punteggio all’Accademia Nazionale di Danza Classica di Roma. Poi si divide tra teatro e televisione, lavorando come ballerina in “Cuori e denari” condotto da Alberto Castagna, Un disco per l’estate, con Paola Barale e Gerry Scotti, Gran Casinò condotto da Lino Banfi e Ramona Badescu su Rai Uno. Il suo successo arriva quando diventa prima ballerina a Buona domenica nel 1997 e poi con un famoso spot pubblicitario nel 1999 per una ditta di orologi, la Tissot. Diventa anche insegnante di danza partecipando dal 2001 al 2003 al talent show Saranno Famosi, che poi diventerà Amici di Maria De Filippi. Poi diventa anche testimonial della Freddy. Nel 2004 fa anche l’esordio come attrice in un episodi di Don Matteo 4, dal titolo I volteggi del cuore.

Nel 2003 posa nuda per il calendario sexy della rivista Max dell’anno 2004. Dal 2004 al 2010 conduce anche Colorado Cafè su Italia 1, insieme nelle varie stagioni a Diego Abatantuono, Andrea Appi, Carla Signoris, Nino Frassica, Beppe Braida e Nicola Savino. Nel 2006 entra a far parte del cast del programma del mattino di radio RDS, Tutti pazzi per RDS, insieme con Joe Violanti e Max Pagani. Nell’estate 2007 conduce con Giampiero Ingrassia la striscia quotidiana Matinée in onda su Rai 2. Nel gennaio del 2010 presenta la puntata pilota del programma I Love My Dog dedicato ai cani. Nel maggio 2011 conduce insieme con il Mago Forest il reality show Uman – Take Control! in onda su Italia 1. Nell’autunno 2011 diventa giurata del nuovo talent show Baila! condotto da Barbara d’Urso su Canale 5, mentre nel 2012 recita nella fiction di Canale 5 Benvenuti a tavola – Nord vs Sud. Successivamente nel 2014 passa a La5 presentando la seconda edizione del talent show culinario The Chef: poi torna in TV a esibirsi alla Bocelli & Zanetti Night in coppia con Gabriele Rossi.

Per essere aggiornato su tutte le notizie: CLICCA QUI!

Chi è Rossella Brescia: vita privata

Rossella Brescia possiede a Martina Franca una scuola di danza dove insegna. Sposa nel 2000 il regista televisivo Roberto Cenci, ma nel 2004 la coppia si separa annunciandolo con un comunicato stampa congiunto. Poi si lega sentimentalmente al coreografo Luciano Mattia Cannito. I suoi lavori sono stati esposti in tantissimi teatri internazionali, da La Scala di Milano fino a New York e Los Angeles.