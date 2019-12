Tim, Vodafone e Wind hanno imposto dei servizi non richiesti ai loro clienti. L’Agcom interviene in maniera decisa contro i tre gestori.

Nelle ultime settimane, effettuando una ricarica telefonica con uno qualsiasi fra Tim, Wind e Vodafone, molti utenti hanno notato una disparità dell’importo richiesto. Ad esempio per ricaricare il proprio credito con un taglio da 10 euro se ne ricevono in realtà solamente 9. Questo perché quell’euro mancante fa parte di una vaga offerta in minuti di telefonate, sms o giga da usufruire per la navigazione in internet. Ma si tratta di un servizio non stipulato con la piena volontà dei clienti. In questo modo insomma i tre gestori telefonici hanno istituito una sorta di cartello con il quale aumentare i propri ricavi a spese dei consumatori. Lo sostiene l’Agcom, ovvero l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che fa un parallelismo con le famigerate bollenti incentrate sui 28 giorni anziché sui consueti 30 o 31 mensili.

Ricarica telefonica: “Wind, Tim e Vodafone agiscono in modo scorretto”

Questo è un trucchetto per far pagare di più i consumatori ma che rappresenta una pratica scorretta ed anche in maniera evidente. L’Agcom rimarca poi come in una considerevole fetta di casi i servizi addebitati a chi effettua le ricariche telefoniche in realtà non siano stati affatto richiesti dagli utenti. Si tratta di una aggiunta unilaterale per giustificare un esborso altrimenti immotivato. E con migliaia e migliaia di ricariche che avvengono ogni giorno, questo rappresenta un fattore di guadagno bello grosso per i gestori telefonici. Peccato che tutto questo sia figlio di una anomalia, con l’Agcom che ha emesso una apposita delibera sfavorevole a Tim, Wind e Vodafone.

L’Agcom avverte le tre aziende, hanno un mese di tempo

In essa si intima i suddetti soggetti a smettere subito con tale pratica riscontrata nello specifico con Giga Ricarica di Vodafone, Ricarica+ di Tim e Ricarica Special di Wind 3. In una nota si legge quanto segue. “Il tenore delle segnalazioni ricevute, sia da parte di singoli utenti che tramite le Associazioni di consumatori sopra menzionate, conferma l’assoluta inconsapevolezza degli utenti circa l’attivazione dell’offerta in luogo di una semplice ricarica”. Ora le tre aziende hanno a disposizione 30 giorni di tempo per far cessare questa stortura ed eliminare l’esborso per i servizi non richiesti.