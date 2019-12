Oggi in tv – Vieni da me Speciale Telethon, le anticipazioni del 20 dicembre

Oggi in tv – Vieni da me Speciale Telethon, le anticipazioni del...

Puntata speciale di Vieni da me, in onda su RaiUno a partire dalle 14 con la 30° edizione della Maratona Rai a sostegno della Fondazione Telethon

Puntata davvero speciale quella che andrà in onda su RaiUno oggi, venerdì 20 dicembre, a partire dalle 14. Vieni da me – Speciale Telethon in occasione della 30° edizione della Maratona Rai a sostegno della Fondazione Telethon: gli ospiti della puntata sarà il giornalista Piero Badaloni e Rossella Brescia che sarà protagonista di una sorpresa e di un’intervista scottante con il compagno Luciano Cannito. La conduttrice, Caterino Balivo, poi metterà il focus sulla storia di Sara, affetta da Malattia Mitocondriale, una patologia che non le permette di camminare per più di 400 metri. Al suo fianco ci sarà così la sorella Marta, che lei definisce “la sua roccia” perché la sostiene sia moralmente che fisicamente. Quando Sara è troppo stanca, Marta la prende sulle spalle e la porta a destinazione.

I primi sintomi sono arrivati all’età di 10 anni e furono scambiati per un’asma da sforzo. Al Burlo di Trieste successivamente le viene diagnosticata una Malattia Mitocondriale e ora è in curo all’Ospedale Gemelli di Roma, dove si sottopone a un trial sperimentale che prevede punture sulla pancia una volta al giorno. La ragazza ha anche una malattia poliendocrina autoimmune che le provoca problemi tiroidei, gastrointestinali e renali. Dopo la laurea Sara lavora part-time in un’azienda metalmeccanica come consulente del lavoro.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Oggi in tv – Vieni da me Speciale Telethon, la storia incredibile

Sua sorella Marta, invece, studia Scienze dell’Educazione scegliendo così di approfondire il ramo alla disabilità. Inoltre, da quando ha diciott’anni fa volontariato in piscina con le persone disabili. Ancora una volta la trasmissione Rai Vieni da me sostiene la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare e della Fondazione Telethon. Per tutto il mese di dicembre sarà possibile donare attraverso il numero solidale 45510.