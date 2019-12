Oggi in tv – Detto fatto, le anticipazioni del 20 dicembre

Appuntamento da non perdere oggi su Rai2 con la puntata di “Detto fatto” con Bianca Guaccero: ecco tutte le anticipazioni a partire dalle 14

Ultima puntata del 2019 per Detto Fatto, il programma di Bianca Guaccero, in onda a partire dalle 14 su Rai2. Nel cast fisso ci sono Carla Gozzi, Guillermo Mariotto, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi. Oggi la puntata terminerà eccezionalmente fino alle 17:10 con Arisa ospite d’eccezione. La stessa cantante sarà protagonista nel tutorial del make up artist Simone Belli e andrà a consegnare personalmente, a un gruppo di persone speciali, gli oggetti preparati durante lo spazio delle scorse settimane “La Fabbrica dei regali” di Gianpalo Gambi. Inoltre, ci saranno numerosi regali a sorpresa con Mattia Poggi e il giovane Chef Alessandro Capotosti, che comporranno il menu de “Il Pranzo di Natale” e a imbandire una tavola alla quale saranno invitati tutti i tutor che partecipano alla puntata. Il dolce sarà invece preparato dai pasticceri Ilario Vinciguerra e Nicola Santini. Infine, ci sarà Simone Finetti con l’oroscopo del 2020.

Oggi in tv – Detto fatto, le curiosità

Nella puntata di ieri, giovedì 19 dicembre, la stessa conduttrice Bianca Guaccero ha voluto mandare un messaggio di vicinanza ad Al Bano dopo la scomparsa della cara madre: “A proposito di Al Bano ne approfitto per mandargli un abbraccio, perché la settimana scorsa come tutti sapete c’è stata una perdita importante per lui. Ha perso la mamma Jolanda. Volevo, quindi, mandargli un forte abbraccio”. Appuntamento da non perdere oggi, venerdì 20 dicembre, a partire dalle 14 su RaiDue.