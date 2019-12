Vicenda Nadia Toffa tomba: la giornalista de ‘Le Iene’ è sepolta in una località sconosciuta. A farlo sapere è sua madre, la quale spiega anche il perché.

Margherita Rebuffoni, madre di Nadia Toffa, rivela: “La sua tomba nessuno sa dove sia. Lei è sepolta in un posto segreto. L’ho deciso io, nascondendola per tutelare le sue spoglie”. L’ammissione arriva nel corso di una intervista concessa al quotidiano ‘La Repubblica’. E la decisione è stata decisamente saggia, alla luce di quanto accaduto nel periodo di Halloween. Il 1° e 2 novembre scorsi era avvenuta una sorta di caccia alla tomba isterica, con diverse persone intente a scovare dove fosse seppellita la 40enne giornalista, scomparsa il 13 agosto 2019. Come noto la morte della bresciana avvenne a causa di un terribile cancro al cervello contro il quale aveva lottato strenuamente per oltre un anno e mezzo. “Io ed i miei familiari abbiamo saputo che alcuni hanno organizzato una sorta di caccia al tesoro nei cimiteri di Brescia”.

Nadia Toffa tomba, la madre: “L’ho fatta seppellire in un posto segreto”

Intanto da questa mattina, l’ospedale ‘Santissima Annunziata di Taranto’ omaggerà la Toffa con una targa. Il nome della donna verrà ricordato con una apposita targa affissa all’interno del nuovo reparto di Oncoematologia pediatrica. Questo a suggello del rapporto forte che si era venuto a creare tra Nadia e la città pugliese a seguito delle inchieste da lei condotte per le ‘Iene’ in merito a tutte le problematiche inerenti gli impianti industriali dell’Ilva. In particolar modo per l’elevata concentrazione di casi di cancro riscontrata in zona nel corso degli anni.

