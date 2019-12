Morto Scott Johnston, eroe dell’11 settembre: “Si ammalò sotto le macerie”

Scott Johnston, poliziotto eroe di New York, è morto a causa di un melanoma correlato agli attentati dell’11 settembre 2001.

Scott Johnston, sergente del New York Police Department (NYPD), purtroppo non ce l’ha fatta. Il poliziotto eroe, sopravvissuto ai terribili attentati dell’11 settembre 2011, è morto giovedì a Manhattan dopo due anni di dura battaglia contro un melanoma. La malattia da cui è stato colpito era una conseguenza dell’attacco terroristico.

Scott Johnston, un poliziotto-eroe da ricordare

Scott Johnston, 50 anni, di Levittown, era un veterano della polizia di 21 anni assegnato al gruppo di risposta strategica della città e un ex capitano nel dipartimento dei vigili del fuoco della sua città natale. Lascia la sua adorata moglie, Kristin, e sette figlie, tutte al college, di cui tre gemelle.

“Scott è un vero gentiluomo e ha fatto molto per così tante persone in città, nella sua città natale e, soprattutto, per sua moglie e le sue sette figlie”, si legge in una pagina GoFundMe creata per aiutare la sua famiglia a sostenere le spese mediche e scolastiche. Purtroppo il poliziotto eroe non è riuscito a sconfiggere la malattia, ma di lui, della sua dedizione e del suo coraggio resterà per sempre un ricordo indelebile.

