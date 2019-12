Parla il medico di Michael Schumacher, ultime notizie: nuove speranze per l’ex campione che è ricoverato da qualche mese a Parigi.

Il medico di Michael Schumacher ha rotto il silenzio sulle cure che la leggenda della Formula 1 ha ricevuto negli ultimi sei anni dal suo incidente sugli sci che ha cambiato la sua vita. Secondo quanto riferito, il sette volte campione del mondo di Formula 1 Michael Schumacher nei mesi scorsi è stato sottoposto a terapia con cellule staminali in un ospedale di Parigi. Sempre fonti ospedaliere, rivelano che sarebbe cosciente.

Ultime notizie su Michael Schumacher: il medico rompe il silenzio

Michael Schumacher, che si è ritirato dalle corse nel 2012, ha subito gravi lesioni alla testa dopo aver colpito la testa su una roccia mentre sciava sulle Alpi francesi nel dicembre 2013. Successivamente è stato portato d’urgenza in ospedale dove ha subito diverse operazioni salvavita. A oggi si ignorano le sue reali condizioni di salute. Schumacher non è stato visto in pubblico da quando la sua famiglia ha ferventemente custodito la sua privacy durante il suo recupero. Ora Jean-Francois Payen, che è stato il primo medico a confermare che non era più in coma cinque anni fa, ha parlato per la prima volta delle cure che sta ricevendo.

Il 57enne ha dichiarato alla rivista tedesca In Touch: “Esiste un piano da uno a tre anni per il periodo di rigenerazione. Lo visito ancora occasionalmente e parlo con la famiglia di eventuali progressi che vedo”. Il dottor Payen non è stato in grado di rivelare troppi dettagli sulle condizioni attuali di Schumacher in quanto aveva bisogno di “rispettare la riservatezza”. Ma ha aggiunto che Schumacher stava facendo progressi ed è in uno stato positivo. Ha anche consigliato ai fan di essere pazienti, poiché la moglie di Schumacher, Corinna, ha creato “condizioni ottimali” per aiutare il campione del mondo di Formula 1 a riprendersi. Nel frattempo, il professor Philippe Menasché ha confermato alla rivista le cure che Schumacher riceve a Parigi, ma è più cauto: “Era chiaro fin dall’inizio che durante la terapia non gli sarebbero capitati miracoli”.