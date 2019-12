Matrimonio rovinato | ex delusa irrompe ed aggredisce la sposa | VIDEO

Un episodio tragicomico ed un matrimonio rovinato. Sembra la scena di un film invece è successo davvero nel corso dei festeggiamenti di due sposi.

Un matrimonio rovinato per colpa di una donna gelosa. Alcune immagini amatoriali riprendono una esagitata che si fionda nel bel mezzo di quelle che avrebbero dovuto essere delle nozze felici. La maniaca ha attaccato la sposa, lasciando esterrefatti i tanti invitati all’evento. Dopo il fatidico si avvenuto in chiesa, come da tradizione ecco il banchetto nuziale con tanto di festeggiamenti. Ed è stato proprio in occasione di un ballo di gruppo che la folle ha fatto irruzione, scagliandosi contro la sposina tra le urla isteriche ed i movimenti compulsivi. Ci sono voluti tre uomini per fermarla. Inizialmente la pazza era sfuggita alla loro presa, riuscendo ad avvicinarsi anche allo sposo.

Matrimonio rovinato, una donna furente aggredisce la sposa

Gli ha poi detto faccia a faccia queste parole, urlate a gran voce. “Richard non puoi sposarti. Ti amo, davvero non puoi sposarti con questa”. La vicenda ha avuto luogo a Città del Messico. Lo sposto è parso evidentemente infastidito da quanto successo al suo matrimonio rovinato. Ha chiesto a parenti ed amici di cacciarla via. Ovviamente la cosa è divenuta in breve tempo virale. E sono partite anche tante speculazioni si questo accaduto. Sui social c’è chi suppone che l’uomo abbia dormito con la esagitata per poi abbandonarla e sposare l’altra. E chi accusa proprio lo sposo di infedeltà e di doppiogiochismo. La donna delusa sembra proprio essere una ex in qualche modo delusa.

