Maltempo, emergenza in Liguria: “Ceriana isolata da tre frane”

Il paese di Ceriana è isolato a causa di tre frane: 15 persone residenti nella zona a rischio di alluvione sono state fatte sfollare dalle loro case.

Situazione critica un po’ in tutta Italia a seguito della nuova ondata di maltempo, ma soprattutto nel comune di Ceriana,in Liguria. Tre le frane che hanno interessato le strade principali che collegano la città con il sanremese: due sulla strada provinciale 55 Cerina Baiardo, l’altra è sulla via comunale san Sebastiano. La più importante si è verificata a circa tre chilometri dall’abitato di Ceriana, verso Baiardo.

Sul posto sono presenti al momento Protezione civile e Carabinieri per cercare di mantenere la viabilità verso Sanremo. Il sindaco Maurizio Caviglia ha fatto sapere che “il paese è rimasto isolato per diverse ore, ma stiamo lavorando per liberare i tratti ostruiti da frane e alberi”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Allerta meteo a Ceriana e non solo

L’allerta meteo sta colpendo prevalentemente nel ponente ligure. Desta particolare allarme la situazione in Valle Armea a Sanremo in località Ponte dove il corso d’acqua Armea ha superato il livello di guardia rosso, esondando di poco sulla strada.

Sempre nel ponente, a Sanremo nel bivio per Poggio è caduto un albero in una strada già parzialmente chiusa per rischio frana. E’ già partita la conta dei primi danni, fortunatamente di piccola entità, ma le previsioni invitano a tenere alta l’attenzione nelle prossime ore, fino a cessata allerta.

EDS