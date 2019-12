Dalla serie A alla vita privata, Gennaro Esposito: chi è il calciatore ex marito di Annalisa Minetti che ha militato in diverse squadre professionistiche.

Centrocampista talentuoso, Gennaro Esposito – nato il 18 marzo 1985 – è un calciatore italiano che gioca attualmente in Eccellenza per il Casarano Calcio. Nato e cresciuto calcisticamente a Napoli, ha fatto il suo debutto tra i professionisti per la squadra della sua città in Serie B, nella stagione 2003-2004. L’anno successivo passa al Siena.

Carriera e vita privata di Gennaro Esposito

Con la società bianconera, ha debuttato con il Siena in Serie A contro l’AC Milan nel gennaio 2006. Negli anni della sua permanenza a Siena è stato spesso in prestito in diverse squadre. Ha giocato infatti con Torres, Juve Stabia, Cesena e Gallipoli. Nel luglio 2009, passa all’Hellas Verona, con cui gioca anche in serie A, in tutto colleziona 73 presenze e quattro marcature. In quegli anni, gioca anche in prestito.

Ha giocato infatti anche con Perugia, Salernitana e Venezia. Nella stagione 2015-2016 viene acquistato dalla Casalnuovese. Successivamente, gioca per due stagioni al Potenza, prima di essere acquistato dal Casarano Calcio. Gennaro Esposito è noto anche per la sua vita privata: il 7 giugno 2002, ha infatti sposato nella sua Napoli la cantante Annalisa Minetti. I due hanno avuto un figlio, Fabio Massimiliano, nato nel 2008 e si sono separati nel 2013. Attualmente, la cantante è sposata con Michele Panzarino.