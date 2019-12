Fiorentina Roma: Serie A TIM streaming, precedenti e formazioni

Si gioca l’anticipo della 16esima giornata della serie A TIM tra Fiorentina e Roma: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca oggi venerdì 20 dicembre 2019, alle ore 20.45, l’anticipo del venerdì della 16esima giornata tra Fiorentina e Roma. Le due squadre scendono in campo con prospettive diverse: i viola hanno raccolto solo un punto nelle ultime uscite, nella partita di domenica scorsa contro l’Inter, i giallorossi sono lanciatissimi in zona Champions League.

Fiorentina Roma: come vederla in diretta streaming e in tv

Il match che si gioca questa sera all’Artemio Franchi di Firenze sarà visibile in esclusiva solo per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport 251 e Sky Sport Serie A. In caso foste impossibilitati a seguirlo da casa, c’è la possibilità del servizio streaming su Sky Go e NowTv, sempre a pagamento. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

All’Artemio Franchi, nelle ultime dieci gare, sono 5 le vittorie della Roma, 2 quelle della Fiorentina e 3 i pareggi. Lo scorso anno, finì in parità per uno a uno, mentre l’ultima vittoria viola risale alla stagione 2016-2017 quando fu decisivo Badelj, autore dell’unico gol di quel match. L’arbitro che ha diretto più volte questa prestigiosa gara è invece Mazzoleni, con 4 arbitraggi nell’ultimo decennio.

Fiorentina Roma, le due squadre in campo: le formazioni

Dopo il pareggio in extremis con l’Inter, i Viola inseguono dunque la vittoria, dal momento che la panchina di Vincenzo Montella è ancora traballante. Queste le possibili formazioni:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Vlahovic. All.: Montella.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Perotti; Dzeko. All.: Fonseca.