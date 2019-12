Bimba morta a 4 anni uccisa da una coltellata in casa

Una bimba di 4 anni è morta alle Hawaii uccisa da una coltellata in casa: la causa è accidentale, si chiamava Kayla-Marie Kehaulani Mainaaupo.

Una bambina di 4 anni alle Hawaii è morta il mese scorso dopo essere stata accoltellata accidentalmente durante un tragico incidente domestico. La piccola Kayla-Marie Kehaulani Mainaaupo ha subito una coltellata accidentale. Kayla-Marie è morta a seguito di un incidente in una casa a Puna, nelle Hawaii, il 27 novembre, ha riferito la polizia all’epoca dei fatti.

Come è morta la bimba ferita da una coltellata

Gli agenti di pattuglia hanno risposto all’allarme per una bambina con una ferita al collo e hanno detto che è stata successivamente trasportata in un ospedale locale, dove è morta. Secondo Hawaii News Now, Kayla-Marie ha subito la ferita al coltello al collo mentre altri due giovani ragazzi stavano cucinando la colazione a casa. I genitori dei bambini – stando a quanto si apprende – non erano in casa. In quel momento si trovavano al lavoro.

Quando gli agenti sono arrivati ​​sulla scena, un vicino stava eseguendo manovre di primo soccorso sulla bimba, secondo quanto è stato riferito. Secondo Hawaii News Now, un bambino di 14 anni è stato preso in custodia per essere interrogato mercoledì, ma in seguito è stato rilasciato ai servizi di protezione dell’infanzia. Sarebbe il fratello maggiore della vittima. La coltellata sarebbe stata accidentale, ma si continua a indagare. Una pagina GoFundMe sostiene la famiglia di Kayla-Marie per aiutarla a pagare le spese funebri. La notizia è riportata da The People.