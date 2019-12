Azzurra Lorenzini: lutto per la morte della giovane cantante

Lutto per la morte della giovane cantante Azzurra Lorenzini: la sua battaglia contro il cancro e il brano Letto 23 dedicato alla malattia.

Aveva solo 32 anni Azzurra Lorenzini, volto delle televisioni locali toscane e cantante che aveva ottenuto un discreto successo di pubblico. La giovane donna – scomparsa nei giorni scorsi – ha lottato a lungo contro il cancro. Lascia il marito Daniele Pelissaro e tutti quelli che le sono stati vicino. Era diventata famosa anche per aver raccontato la sua malattia sulla pagina Facebook ‘Azzurra Letto 23’. Il riferimento era al letto d’ospedale dove era ricoverata a Empoli.

La cantante Azzurra Lorenzini e la sua battaglia contro il cancro

‘Letto 23’ era diventato anche un brano, cantato da Azzurra Lorenzini e scritto e musicato da Gianni Errera. I due si erano incontrati a Castrocaro ed era nato il sodalizio artistico, poi sfociato nel brano. Lei aveva spiegato: “Questa non è la mia canzone. È la canzone di tutti noi, di chi spera, di chi lotta e di chi combatte. Di chi sa che, anche da un letto di ospedale, si può guardare con gli occhi del cuore al di fuori delle mura. Di chi sorride sempre perché la vita va presa a morsi ed alza gli occhi al cielo per ricordarsi che non è mai solo”.

Un’eredità pesante e coraggiosa, dunque, quella lasciata dalla donna, che da circa un anno portava avanti la sua battaglia contro il melanoma. Un mese fa, era uscito il video ufficiale del brano, poi le sue condizioni si erano aggravate. Azzurra Lorenzini, il 12 dicembre scorso, aveva affidato a Twitter la sua ultima riflessione, spiegando di essere molto stanca. I proventi del brano ‘Letto 23’ saranno devoluti all’Associazione I Discepoli di Padre Pio di Irene Gaeta, ultimo gesto d’amore di una donna che amava la vita.

