Archiviato il caso di Franca Musso, trovata morta in una valigia due anni fa

Archiviato il caso di Franca Musso, la donna di 54 anni cui resti erano stati ritrovati all’interno di una valigia due anni fa in provincia di Vercelli.

La Procura di Vercelli ha deciso che sarà archiviato il caso di Franca Musso, la donna di 54 anni cui resti sono stati ritrovati all’interno di una valigia. Il ritrovamento è avvenuto il 4 novembre 2017, e dopo due anni di inutili ricerche e buchi nell’acqua il pm Francesco Alvino ha chiesto la chiusura del caso. Nonostante nel registro degli indagati sia scritto anche il nome di un uomo, accusato di omicidio e occultamento di cadavere, nessuno si è opposto alla decisione della procura, nemmeno i familiari della vittima. Così la storia di Franca Musso finirà senza giustizia, e nessuno pagherà mai per la sua morte.

Archiviato il caso di Franca Musso, lo ha deciso la Procura di Vercelli

A Tronzano, il paese in provincia di Vercelli dove la donna si era trasferita a vivere, tutti si aspettavano questo finale infelice per la storia di Franca Musso. Il suo corpo senza vita, chiuso all’interno di una valigia, era stato trovato nei prati sotto il ponte dell’autostrada del paese di Alice Castello. Il fardello, recuperato nel 2017, era stato lanciato da quel ponte probabilmente un anno prima: il forte odore di decomposizione aveva attirato i cani di un gruppo di cacciatori, che hanno poi avvertito le autorità. Per risalire all’identità della vittima i legali hanno dovuto affidarsi ad una protesi. Franca era sparita nel nulla nel 2016, senza lasciare nemmeno un biglietto alla famiglia. Il 16 ottobre dello stesso anno la sorella aveva sporto denuncia alla polizia: “Non ho più sue notizie da giorni e quando sono andata a cercarla la casa era vuota. Questo silenzio non è da lei”, aveva confidato agli investigatori. Nonostante le indagini minuziose, però, non sono mai state trovate prove che possano individuare il colpevole dell’accaduto. In realtà non è stato possibile nemmeno stabilire se la morte di Franca sia stata un omicidio o una morte naturale. Così quest’anno il pm incaricato del caso, Francesco Alvino, ha deciso di arrendersi e di chiudere il caso.

