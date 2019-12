Antonino Cannavacciuolo, chi sono i figli Elisa e Andrea: la famiglia dello chef

Antonino Cannavacciuolo è lo chef più amato d’Italia, scopriamo qualcosa in più sulla sua famiglia: chi sono i figli Elisa e Andrea.

In un mondo come quello televisivo in cui per un lungo periodo ha dominato la figura dello chef dispotico, pronto ad impartire ordini e dure lezioni, Antonino Cannavacciuolo ha invertito la tendenza. Questo gigante buono campano ha infatti cominciato la sua ascesa televisiva presentando il programma ‘Cucine da Incubo‘. Qui aiutava i ristoratori in difficoltà a trovare una “ricetta” per fare ripartire le proprie attività. Nel farlo, Antonino non era mai duro, cercava sempre di trovare le parole giuste per invogliarli a ritrovare lo spirito giusto.

Questo suo modo pacato di impartire consigli e lezioni, ha letteralmente conquistato i telespettatori e gli ha permesso di diventare lo chef più noto e amato del Bel Paese. Ma qual è l’ingrediente della sua serenità, cosa gli ha permesso di eccellere nel campo della cucina e della comunicazione? Stando alle sue parole è la famiglia. A partire dalla moglie Cinzia Primatesta, della quale ha detto: “Lo sapete di cosa si lamenta più spesso Cinzia? Che sto più con Bruno Barbieri che con lei. Eppure le dico sempre che è lei l’ingrediente fondamentale della mia ricetta più importante: quella della nostra famiglia”.

Antonino Cannavacciuolo, chi sono i figli Elisa e Andrea

I due si sono conosciuti proprio in cucina. Il loro primo incontro è avvenuto nel 1995 e da quel momento non si sono mai separati. Antonino stravede per Cinzia ed è convinto che sia la sua anima gemella: “Lei è la mia migliore amica”. Insieme hanno due bellissimi bambini, Elisa (10 anni) e Andrea (5 anni), che somigliano alla mamma sia per tratti somatici che per colori. Di loro Antonino ha parlato raramente e quando lo ha fatto è stato in ambito culinario.

Questo perché la moglie segue una dieta vegetariana e solo ogni tanto si concede un po’ di pesce. Quindi a dargli qualche soddisfazione a tavola ci pensa la piccola Elisa. A tal proposito lo chef ha dichiarato lo scorso anno: “Mio figlio, che ha 4 anni, lo stesso. Ama legumi o pasta coi piselli. Meno male che Elisa, la mia prima figlia di 9 anni, mi dà soddisfazione: mangia tutto ciò che preparo”.