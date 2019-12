La cantante e atleta Annalisa Minetti: chi è il marito Michele Panzarino, cosa fa nella vita e come si sono conosciuti e dove.

Fisioterapista e ricercatore scientifico dell’Università telematica San Raffaele di Roma, Michele Panzarino è il marito della cantante Annalisa Minetti. L’amore per lo sport li ha portati a incontrarsi qualche anno fa. Infatti, i due si sono conosciuti durante la preparazione sportiva della cantante-atleta con la Nazionale di Paraciclismo per i mondiali. In precedenza, la bella cantante non vedente aveva sposato il calciatore Gennaro Esposito.

Chi è Michele Panzarino, il marito della cantante Annalisa Minetti

Annalisa Minetti ha così raccontato in un’intervista l’incontro con Michele Panzarino: “All’inizio mi ha preso in cura per i miei problemi al tendine di Achille. E mi ha letteralmente messo in piedi. Solo molto dopo, a fine 2014. abbiamo cominciato a uscire, a frequentarci. Tanto era serio e di poche parole mentre mi curava, tanto chiacchierone, curioso e simpatico dopo”. L’uomo si dichiarò in una maniera molto particolare: “Una sera ha architettato tutta una scusa per farmi uscire dal ritiro ella Nazionale di Paraciclismo prima dei Mondiali. Aveva organizzato una serata romanticissima solo per chiedermi di sposarlo…”.

Michele Panzarino, nella vita, è professore e ricercatore scientifico universitario in Tecnologie della Riabilitazione e fisioterapista pugliese con quattro lauree. Al suo attivo ha diverse pubblicazioni. Inoltre, è presidente dell’ANCS (Accademia Nazionale di Cultura Sportiva) e responsabile dell’Active Ageing dell’ACSI. La coppia ha una figlia, Elèna Francesca, nata a fine marzo del 2018.