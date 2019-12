Chi è Amato Scarpellino: età, carriera e vita privata del cantante italiano

Conosciamo meglio la storia di Amato Scarpellino: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del cantante italiano

Amato Scarpellino nasce a Formia il 13 marzo 1985. Si appassiona della musica fin da bambino guardando ed ascoltando la musica su YouTube per apprendere dai video dei più grandi artisti nazionali ed internazionali. Nel 2005 entra a far parte della scuola “Amici di Maria de Filippi” con nuovi progetti lavorativi e concerti come solista nei migliori locali regionali e nazionali. Nel 2012, insieme ad altri tre ragazzi, decide di formare una band, i Four One, realizzando un singolo estivo. Sempre nello stesso anno vince da solista come rappresentante dell’Italia il festival internazionale della Romania “Dan Spataru & George Grigoriu“. Nel 2015 partecipa al talent “X Factor“ in Romania col duo Tomato, arrivando in semifinale. Nel 2016 incide il suo

primo singolo intitolato “La Nostalgia”. Su Youtube è possibile assistere alle sue esibizioni.

Chi è Amato Scarpellino: vita privata

Il cantante è uno dei partecipanti, inoltre, dell’edizione 2019 di “All Together Now“. Giovedì 19 dicembre si è esibito con “A chi mi dice” svelando di aver scelto quella canzone in onore del nonno scomparso: “Il mio pianto non è per amore: sono qui perché ho fatto una promessa a mio nonno che ho perso un anno e mezzo fa. L’ho perso per via di un brutto male”. Inoltre, ha svelato che in caso di vittoria devolverà il ricavato ad un centro di ricerca sui tumori. Sul suo profilo Instagram vanta circa 17mila follower.