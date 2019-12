Torino, malore all’asilo: bimba morta a soli 2 anni e mezzo

Malore all’asilo di Leini, in provincia di Torino: bimba morta a soli 2 anni e mezzo, nonostante i tentativi di salvare la vita e il ricovero.

Choc in un asilo nido in provincia di Torino: una bambina di due anni e mezzo è morta all’ospedale di Ciriè, aveva avuto un malore in una struttura scolastica di Leini. Ad accorgersi di quanto accadeva e dare l’allarme, le maestre. Purtroppo, per la piccola non c’è stato nulla da fare. Inutili tutti i tentativi di salvarle la vita. La piccola si sarebbe improvvisamente accasciata a terra, in aula, davanti agli altri bimbi.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Bimba morta all’asilo: i precedenti recenti

Si tratta purtroppo dell’ennesimo episodio che in queste settimane avviene in strutture scolastiche italiane. L’ultimo in ordine di tempo qualche giorno fa a Ostia: un bambino di 11 anni che frequentava la prima media ha accusato un malore mentre si trovava nella palestra della sua scuola. Vani si sono rivelati i tentativi di salvargli la vita.

Un episodio simile era avvenuto con un ragazzo di 14 anni di Castelfranco Veneto. L’adolescente, a metà ottobre, è morto mentre faceva ginnastica. Il tutto è accaduto in un istituto tecnico della cittadina in provincia di Treviso. A quanto pare, il ragazzo è rimasto vittima di un infarto improvviso. Appena qualche ora dopo, era toccato a una bambina su uno scuolabus.