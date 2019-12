Masterchef Italia riparte con la nona stagione e vede nuovi aspiranti chef confrontarsi a colpi di ricette: quando inizia, promo e cosa accadrà oggi, 19 dicembre

Ha emozionato con le sue prove di cucina estreme e insegnato tanti trucchi culinari anche a chi ne sapeva poco. Per la gioia degli amanti del cibo e della competizione Masterchef torna su Sky con la 9 stagione con tante novità.

Masterchef Italia, quando inizia? Oggi, ore 21.15 su Sky 1.

Vediamo insieme quali novità ci ha riservato il cooking show.

Masterchef Italia 2019 torna con i suoi giudici e tante novità: nuovi grembiuli e nuove prove

Il programma di Sky 1 riparte stasera con le selezioni a partire dalle ore 21.15. Masterchef Italia 2019, e chi è uscito lo sa bene, non fa sconti, soprattutto nelle fasi iniziali della competizione.

Masterchef 9, dove vederlo

Dopo la messa in onda in prima tv di stasera, lo show rimarrà a disposizione sulle piattaforme Sky e sarà visibile in ogni momento (esattamente come accade per Masterchef 8, 7 ecc…). Alla prima e seconda puntata di oggi, seguiranno le successive ogni giovedì:

in prima visione sempre su Sky 1 a partire dalle ore 21.15;

su canale 108, digitale terrestre canale 455;

in streaming su Now Tv;

per dispositivi mobili su Sky Go

on demand e in replica su Sky Uno HD sabato alle 13.20 e alle 21.15 e su Sky Uno HD+1 domenica a partire dalle ore 10.45.

Giudici di Masterchef 2019

Si confermano protagonisti assoluti del programma i giudici: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. I tre stasera assaggeranno i piatti conclusi in studio dagli aspiranti chef.

Le novità di questa edizione inizieranno proprio da qui: basteranno due sì per avere la possibilità di conquistare il proprio posto nella classe di Masterchef 9.

Diversamente come accaduto in precedenza, infatti, se i sì saranno solamente due l’aspirante chef otterrà il grembiule grigio e dovrà affrontare un’ulteriore prova.

Se anche il sì dovesse essere uno soltanto, ma sostenuto a spada tratta da quell’unico giudice, il concorrente potrebbe giocarsi bene quell’ultima carta ed entrare nel team di aspiranti. Il giudice sostenitore firmerà il grembiule grigio, mettendoci la faccia, per sostenere la proposta culinaria del concorrente.

Le modifiche nella scelta sono state pensate per dare equilibrio a un cambiamento molto importante: Joe Bastianich non parteciperà alla nuova edizione di Masterchef Italia 2019. Gli autori del programma hanno preso la decisione di non sostituire il giudice e, in conferenza stampa, i 3 chef hanno affermato di essere d’accordo con tale scelta:

“Essere in tre a giudicare ci permette di divertirci di più fra noi e di avere un contatto diverso, più personale anche coi concorrenti”.

Sui nuovi concorrenti Bruno Barbieri ha rivelato: “Ho assaggiato piatti stratosferici, i concorrenti sono più preparati nelle tecniche di incrocio degli ingredienti”.

