Stasera in tv film – La ragazza del treno: film, trama, trailer e cast

Dal libro La ragazza del treno, il film di Tate Taylor porta sullo schermo un thriller che lascia con il fiato sospeso: trama, trailer e cast del film di stasera su Rai 3

La ragazza del treno, film uscito nelle sale nel 2016 e diretto da Tate Taylor, è un thriller che prende ispirazione dall’omonimo libro. L’adattamento cinematografico di La ragazza del treno, dal romanzo di Paula Hawkins, si mantiene fedele alla suspance trasmessa nelle pagine dell’autrice, arricchendola di effetti speciali e di un cast stellare.

La pellicola sarà in onda stasera su Rai 3 a partire dalle ore 21.20.

La ragazza del treno trama, recensioni e cast

La protagonista del racconto è Rachel, una donna che nel giro di poco tempo ha visto crollare tutte le sue certezze. Rachel è infatti in piena crisi, dopo un divorzio forzato e la conseguente caduta nella spirale dell’alcolismo. La giovane è ancora innamorata dell’ex marito Tom che, dopo averla tradita ripetutamente, ha deciso di lasciarla per creare una nuova vita con l’agente immobiliare Anna. La nuova esistenza di Rachel la vede coinquilina di Cathy, amica con la quale condivide l’appartamento. Abituata a prendere il treno spesso per i suoi spostamenti, nota i vicini di casa di Tom, Scott e Megan Hipwell, coppia con la quale finisce per immedesimarsi. Vede nei giovani sposi la reincarnazione del vero amore e del matrimonio felice. Un giorno però Rachel scopre che la vitale Megan ha una relazione con il dottor Abdic Kamal e questo la porta a una rabbia incontrollata perché il tradimento la riporta alle sue sofferenze personali. Svegliandosi improvvisamente, senza ricordare cosa è accaduto nel frattempo, Rachel si rende conto che Megan è scomparsa e che lei stessa, in qualche modo, è coinvolta nella sparizione.

La ragazza del treno, cast completo e personaggi principali:

Emily Blunt (Rachel Watson)

Haley Bennett (Megan Hipwell)

Justin Theroux (Tom)

Rebecca Ferguson (Anna Watson)

Luke Evans (Scott Hipwell)

Laura Prepon (Cathy)

Edgar Ramirez (Dott. Kamal Abdic)

La ragazza del treno trailer

