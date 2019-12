Serena Grandi in tribunale: “Non ha pagato il conto del resort” – VIDEO

L’attrice Serena Grandi citata in giudizio in tribunale: “Non ha pagato il conto del resort”, l’accusa contro di lei da un albergatore.

Mentre si va componendo il cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip, un’ex gieffina finisce nei guai con la giustizia. Stiamo parlando dell’attrice Serena Grandi. Lei e il compagno Luca Iacomoni hanno soggiornato una notte in un resort di lusso nei pressi di Arezzo. A quanto pare, però, hanno lasciato la residenza senza saldare il conto. Ora l’attrice è stata citata in giudizio dalla struttura e portata in tribunale.

Ieri si è tenuta la prima udienza, che però è stata aggiornata al 25 giugno 2020. La cifra dovuta da Serena Grandi equivale a poco meno di 800 euro, più precisamente 741,59. Di recente l’attrice è tornata molto attiva soprattutto in televisione, per cui la vicenda appare strana. Non è certo scontato infatti che per l’attrice si possa essere soltanto trattato di una dimenticanza.