Pomeriggio Cinque, lite furiosa in studio: interviene Barbara D’Urso. Durante la puntata odierna del programma, scoppia una discussione accesa tra due ospiti in studio.

Non sono di certo stati poco infuocati gli animi degli ospiti di Barbara D’Urso durante la puntata odierna di Pomeriggio Cinque. Una vera e propria lite è infatti scaturita in studio. A placare gli animi è intervenuta proprio la padrona di casa.

Pomeriggio Cinque, gli animi si scaldano: lite furiosa in studio. Interviene Barbara D’urso

Anche questo pomeriggio gli spettatori televisivi hanno potuto assistere al consueto talk show condotto da Barbara D’Urso, ovvero Pomeriggio Cinque. Nella prima parte del programma si è dato spazio ad argomenti riguardanti la cronaca e l’attualità. Nella seconda invece il dibattito si è concentrato su un tema che ha davvero surriscaldato gli animi in studio. La tematica approfondita è stata quella della bellezza, connessa naturalmente alla chirurgia estetica. Ed è stato a questo punto che tra due ospiti del salotto di Barbara D’Urso si è assistito ad una vera e propria lite.



Durante questo momento della puntata si trovava in collegamento l’ex concorrente di una delle scorse edizioni del Grande Fratello, Floriana Messina. Proprio quest’ultima si è sottoposta a diversi interventi di chirurgia estetica, ripercorsi dal programma. Ed è stato a quel punto che è intervenuto duramente Roger Garth, il quale si è scagliato contro la Messina esprimendo il proprio disappunto nei confronti della chirurgia estetica. Floriana ha risposto prontamente al suo interlocutore: “Ti faccio una faccia di schiaffi se non la finisci”. La conduttrice del programma ha sentito così di dover prendere le redini della situazione in mano, per cercare di placare gli animi. Ha redarguito la Messina, esclamando: “Floriana, non dirle nemmeno per scherzo queste cose”.