Pippo Baudo, chi è la figlia Tiziana Baudo: età, lavoro, vita privata

Tiziana Baudo è l’adorata figlia di Pippo. I due hanno a quanto pare un rapporto stupendo. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Tiziana Baudo ha un cognome (e un padre) che non passa certo inosservato, ma ha sempre cercato di evitare di essere considerata la “figlia di…”. E’ una donna estremamente riservata e preferisce che anche la sua vita resti tale. Non a caso ha sempre dato la precedenza alla famiglia e al lavoro, tenendosi a debita distanza dai riflettori del mondo dello spettacolo. Conosciamola più da vicino.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Tiziana Baudo

Tiziana Baudo è nata nel 1970 dal matrimonio di Pippo Baudo con Angela Lippi, la sua prima moglie. E figlia unica e ha avuto per sé tutto l’affetto dei suoi genitori, che considera “le mie colonne portanti” e con i quali ha uno splendido rapporto fatto di stima e affetto (soprattutto con papà Pippo).

Per Tiziana Baudo, come accennato, la famiglia è la cosa più important. Oggi ha due figli gemelli, Nicholas e Nicole, avuti nel 2010 con il presentatore di Radio Italia Mirko Mengozzi, suo attuale marito. Tiziana e Mirko si sono sposati nel 2009 e quest’anno festeggiano dunque il traguardo dei dieci anni di matrimonio.

Al secondo posto nella classifica delle priorità di Tiziana Baudo c’è invece il lavoro. Lei ha sempre detestato l’idea di essere famosa solo grazie a un cognome importante e, nonostante in passato abbia lavorato proprio come assistente e consulente del padre, ha cercato per tutta la sua carriera di discostarsi dalla fama del genitore.

“Ho iniziato a fare questo lavoro al fianco di papà, cercando di apprendere il più possibile – ha raccontato lei stessa -. Dopodiché, ho cercato e trovato una mia strada, dapprima in ambito discografico poi radiofonico e televisivo”. Oggi la sua carriera ha preso un’altra direzione: “Collaboro come pr e organizzatrice di eventi con RTL 102.5 da ormai 18 anni e si può dire sia come la mia seconda casa. Parallelamente curo il booking ospiti di diverse trasmissioni televisive. Mi sono ritagliata volutamente un ruolo creativo dietro le quinte”.

EDS