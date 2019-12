Paola Perego torna a Mediaset? Ecco la verità

Secondo gli ultimi rumors, Paola Perego sarebbe in procinto di tornare in tv… ma non da Mamma Rai, bensì in Mediaset.

Tra gli addetti ai lavori l’indiscrezione circola sempre più insistente: Paola Perego potrebbe essere interessata a un cambio di casacca, professionalmente parlando. La famosa conduttrice sarebbe in procinto di tornare in tv, ma non da Mamma Rai, bensì con “indosso” la casacca Mediaset.

A lanciare il sasso nello stagno è stato il giornalista Alberto Dandolo, che sulle colonne del settimanale Oggi rivela un retroscena sul “mercato” del piccolo schermo. Nello specifico, il marito di Paola, il potente agente Lucio Presta, starebbe trattando con il Biscione un possibile passaggio della consorte dal servizio pubblico all’azienda berlusconiana.

Una possibile svolta per Paola Perego

Insomma, Adriana Volpe potrebbe non essere l’unico volto Rai a migrare a Mediaset il prossimo anno. “Da qualche mese Paola Perego è lontana dalla televisione – scrive Alberto Dandolo nella rubrica Pillole di Gossip -. Si sussurra però con insistenza, che per lei potrebbe profilarsi un futuro negli studi tv di Cologno Monzese. Che suo marito Lucio Presta, potente agente televisivo, stia trattando il passaggio della sua Paola a Mediaset? Se si, con quale programma?”.

Se così fosse, salterebbe inevitabilmente l’ipotesi della conduzione di coppia con Simona Ventura, confermata su Rai Due anche nel 2020. Durante il programma Incontri al Tramonto (disponibile su Tim Vision), infatti, Ventura e Perego hanno parlato di Isola dei Famosi e di Talpa e quando è stato citato quest’ultimo reality, Paola ha lanciato un’idea: “La Talpa? Pensa a farla insieme!”, “Insieme faremo sicuramente qualcosa” ha replicato la Ventura. Si accettano scommesse…

