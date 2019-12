Lutto nel mondo del karate: muore Ricardo Barbero a 35 anni

E’ una brutta giornata per lo sport spagnolo e non solo. Si è spento a soli 35 anni il campione del karate Ricardo Barbero, meglio conosciuto come “Richi”.

Stroncato a soli 35 anni da un infarto. Così è morto Ricardo Barbero, meglio conosciuto come “Richi”, giovane campione del karate che nel corso della sua brillante carriera ha portato a casa successi prestigiosi in patria e a livello europeo. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte dei fan – addolorati e increduli – dell’atleta iberico, considerato una vera e propria icona dell’arte marziale.

Il triste addio a Ricardo Barbero

La notizia dell’improvviso decesso di Ricardo Barbero è stata ufficializzata nelle scorse ore dalla RFEK, la Federazione di karate spagnola, la quale conferma che il campione ha perso la vita per le conseguenze di un infarto. “Vogliamo ricordare e omaggiare un grande campione che ha combattuto con i colori della Spagna in molti campionati internazionali – si legge in una nota divulgata sui social -. Vogliamo esprimere le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici per questa perdita irreparabile che ci ha scioccato tutti”. Il Comitato Olimpico Spagnolo ha parlato di “una tristissima notizie per il karate spagnolo”, unendosi all’abbraccio virtuale ai parenti del giovane campione.

Ricardo Barbero era un punto riferimento per tutta la disciplina. Era cresciuto nella scuderia di Miguel Ángel López , uno dei più noti allenatori di karate spagnoli, da cui sono usciti molti altri campioni nel panorama internazionale. Il 35enne ha rappresentato per diverse stagioni l’eccellenza del karate spagnolo ai massimi livelli, riuscendo a portare a casa ben 22 titoli nazionali, e piazzandosi al secondo posto nei Campionati europei nella categoria 84 chilogrammi. Una grave perdita per lo sport spagnolo e non solo.

