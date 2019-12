Eros Ramazzotti | “Sta di nuovo con una sua grande ex”

Il gossip impazza su Eros Ramazzotti nelle ultime settimane. Si parla di un riavvicinamento da grido del cantante con una sua amatissima vecchia fiamma.

Si parla di un ritorno di fiamma di quelli importanti per Eros Ramazzotti. Dopo la separazione consensuale avvenuta nel corso dell’estate 2019 da Marica Pellegrinelli, il cantante romano si è detto single. Un concetto espresso anche nel corso di una recente intervista. Ma da qualche giorno circolano insistenti le voci riguardo le quali il 56enne cantante nato nel quartiere Cinecittà si starebbe frequentando di nuovo con una donna che già aveva fatto parte del suo passato. Lo riferisce in particolare il settimanale ‘Oggi’. “Si dice che pure per Eros questo sia un periodo sereno e ricco di novità, al pari della Pellegrinelli. Sembra che abbia ritrovato la carica e l’entusiasmo grazie al ritorno di fiamma con una persona con cui in passato aveva avuto una intensa relazione”.

Eros Ramazzotti, lui sarebbe tornato con una ex e la Pellegrinelli sarebbe in dolce attesa

Il nome non è ancora dato saperlo. Tra l’altro anche la Pellegrinelli sembra molto felice tra le braccia dell’imprenditore Charley Vezza. I due sono stati visti insieme ad una festa vip organizzata da Maurizio Cattelan, il noto rappresentante di arte moderna. I giornali di gossip poi sottolineano come la Pellegrinelli abbia compiuto spesso un gesto ritenuto molto significativo. La bella modella bergamasca si sarebbe accarezzata la pancia più volte. Questo tanto basta per far capire a tutti come la cicogna possa essere presto in arrivo. Marica Pellegrinelli ha già avuto altri due figli nati proprio nel periodo in cui è stata legata a Ramazzotti. si tratta di Raffaella Maria di 8 anni e di Gabrio Tullio di 4.