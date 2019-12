Ciro Torlo, chi è il modello: carriera, curiosità e vita privata

Chi è Ciro Torlo, il modello campano che lavora negli Usa, da Torre del Greco a Miami: carriera e riconoscimenti, curiosità e vita privata.

Classe 1987, nato sotto il segno del Cancro, Ciro Torlo, vincitore del concorso Nazionale Mister Italia 2011, è un modello italiano molto amato anche all’estero. Infatti, lavora più che altro negli Usa e ha avuto la possibilità di posare per il fotografo Kemuel Valdes in foto d’autore erotiche e senza veli. Le foto sono finite poi sulla rivista americana “Eroticco Magazine”.

Carriera e curiosità su Ciro Torlo

Nato e cresciuto a Torre del Greco, Ciro Torlo pur vivendo per gran parte dell’anno a Miami non sembra aver dimenticato le sue origini. Ha un profilo Instagram seguito da decine di migliaia di utenti, in cui condivide foto artistiche e professionali. Inoltre, è un indossatore per i marchi più amati e ricercati della moda. Davvero molto amato negli Usa, è stato ritratto su un noto magazine nel servizio “Les nouveaux dieux”. Nel nostro Paese, invece, lo conosciamo anche per le sue partecipazioni al programma Pomeriggio 5.

Inoltre, è noto per essere stato fidanzato con Guendalina Tavassi, anche lei noto personaggio televisivo. Quasi maniaco della sana alimentazione, ama andare in bicicletta, fa palestra, crossfit o attività aerobica. Nel 2017, ha ricevuto a Sorrento il premio Fashion Gold Christmas. Oltre a essere modello, è anche attore e ha fatto parte del cast della serie televisiva Empire.