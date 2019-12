Chiara Roncalli, chi era la ragazza di 22 anni morta a Bergamo

La giovanissima Chiara Roncalli è morta all’ospedale di Bergamo in seguito ad un malore accusato mentre si trovava in palestra.

Un dramma, quello di Chiara Roncalli, che ad oggi non ha ancora una spiegazione. La ventiduenne di Bonate Sopra (Bergamo) lunedì si trovava nella palestra dell’Istituto ‘Maironi da Ponte’ di Presezzo per seguire un corso, quando all’improvviso si è accasciata al suolo per un malore. I presenti si sono accorti subito di quello che era capitato e le hanno prestato i primi soccorsi, mentre uno di loro chiamava l’ambulanza.

Gli operatori del 118 sono arrivati immediatamente ed hanno portato Chiara all’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso. La corsa disperata verso il Pronto Soccorso, però, non è servita a salvarle la vita: quando la ragazza è giunta alla struttura ospedaliera per lei era troppo tardi. Ricoverata in terapia intensiva, la giovane è stata in stato di coma per diverse ore, ma nella giornata di martedì si è spenta.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chiara Roncalli, oggi i funerali

Al momento non è chiaro cosa abbia causato il malore che ha condotto alla morte improvvisa di Chiara Roncalli. La notizia del suo decesso è stata accolta con sgomento in paese dove la giovane era conosciuta e amata da tutti. Chiaramente scossi dall’accaduto sono anche i genitori e la sorella Giorgia, ancora increduli del fatto di aver dovuto salutare così presto la loro amata Chiara. In questi giorni sono stati innumerevoli i messaggi di cordoglio apparsi sulle pagine social della ragazza. Proprio durante la giornata di oggi si terranno i funerali nella chiesa locale, alle 14:30. Alla cerimonia funebre sono attesi tutti gli abitanti di Bonate Sopra.

Leggi anche -> Genova, bimbo di 3 anni accusa un malore in strada e muore