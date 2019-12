Al Bano, la mamma appena morta non ha mai perdonato Loredana Lecciso per quel gesto davanti a tutti. Cosa era successo tra le due donne?

Al Bano ha dovuto dire addio per sempre alla sua tanto amata mamma Jolanda deceduta pochi giorni fa. Il cantante di Cellino San Marco, che aveva dedicato anche una canzone proprio a lei, ha parlato in questi giorni di grande dolore e proprio in queste ore in molto hanno ricordato i tratti peculiari della mamma del cantante e quel brutto episodio che riguarda anche Loredana Lecciso.

Leggi anche –> Al Bano furioso con Romina e Loredana: “Adesso basta”

Leggi anche –> Al Bano confessa: “Mio padre, la droga, poi mi offrirono di portarla ai clienti”

Le parole di Al Bano dedicate a sua mamma

Al Bano ha cantato anche in chiesa durante la cerimonia funebre e poi ha ricordato la sua mamma: “Sono sempre stato affascinato dalla storia della mia mamma. Attraverso i suoi ricordi e quelli di mio padre ho ricostruito la sua vita che assomiglia veramente a un romanzo. Se avesse avuto l’opportunità di studiare avrebbe avuto successo prima di me per la sua naturale predisposizione per la musica”.

Mamma Jolanda e quel rapporto difficile con Loredana Lecciso

La mamma di Al Bano si innamorò subito di Romina Power quando la conobbe nonostante i dubbi che aveva all’inizio per il fatto che fosse l’erede di due attori di Hollywood per di più divorziati. Molto più complesso il rapporto con Loredana Lecciso. La donna non ha mai perdonato la compagna del figlio per quello che fece mentre Al Bano si trovava all’Isola dei Famosi. Era il 2005 e la Lecciso lo lasciò praticamente in diretta tv. Uno smacco che Jolanda non accettò mai. “Mia madre è una leonessa – spiega il cantante di Cellino San Marco – chi ferisce suo figlio non ha scampo”.